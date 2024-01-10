ماجد عبدالفتاح: العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة فشلت في استصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يدخل حيز التنفيذ الفعلي على الأرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن جنوب إفريقيا قررت الالتفاف على ذلك من خلال الإطار القانوني الدولي، نتيجة التهديدات واستخدام عضو دائم بمجلس الأمن لحق النقض للحيلولة دون إصدار أي قرار متعلق بوقف إطلاق النار.

وأوضح أن جنوب إفريقيا قررت اللجوء إلى اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة في أواخر الأربعينيات نتيجة للإبادة الجماعية لليهود في ألمانيا «الهولوكوست»، والتي لها حساسية خاصة عند الشعب اليهودي وإسرائيل.

وأشار إلى أن «جنوب إفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية»، موضحًا أن «الدعوى سيتم النظر فيها من الناحية الإجرائية لقبولها أو عدم قبولها».

ولفت إلى عقد جلسات إجرائية أيام الخميس والجمعة، مضيفًا: «المحكمة بعد الاستماع للطرفين من حقها قبول الدعوى أو رفضها، ولو قبلتها فمن حقها إصدار إجراءات وقتية بوقف إطلاق نار فوري، لحين النظر في الدعوى من الناحية الموضوعية لو كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية أم لا».

وذكر في الوقت نفسه، أن العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة، لكنه أكد أن «صدور أمر وقتي بوقف إطلاق النار، يعيد الملف مرة أخرى إلى الأمم المتحدة ويعزز موقفها القضائي».