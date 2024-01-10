بدء الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية لعام 2024

بدأت منذ قليل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار "لحياة كريمة.. اقرأ واكتب" بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر بصفتها الدولة صاحبة مبادرة إطلاق العقد العربي لمحو الأمية، والذي اعتمدته القمة العربية خلال الدورة 25 التي انعقدت في الكويت عام 2014 وذلك بإعلان العقد الحالي عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي واعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات (2015-2024).



وشارك في الاحتفالية الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي مدير إدارة التربية و البحث العلمي، ورائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، ونازك الألفي رئيس مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد، وغيرهم من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال تعليم الكبار.



* إشادة بجهود مصر



من جهته، أشاد الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي بجهود مصر في مكافحة الأمية على المستوى الداخلي والدولي وتميزها الدائم في مسار التنمية المستدامة، كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتذكير بهذا التحدي الذي لطالما أعاق مسار التنمية،بما يستوجب تضافر الجهود وبذل المويد من العمل.



وأكد العجمي خلال كلمته أنه رغم ما تبذله الدول العربية وتنفذه من برامج ودورات تطوير ما زالت التنمية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي في ظل ما تشهده الدول العربية من نزاعات وخصوصا الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها فلسطين والتي تؤثر بشكل عام على الحاضر التعليمي.



وأضاف أنه لمواجهة هذه التحديات لابد من العمل على تحسين البنية التحتية التعليمية و نشر ثقافة القراءة و تشجيع الدول العربية للمشاركة في مبادرات.



* محو الأمية الرقمية



كما أشار العجمي لدور جامعة الدول العربية التي تعمل مع الجهات المعنية على بذل الجهود للقضاء على الأمية، مؤكدا أن الهدف يتضمن العمل على محو الأمية الرقمية وصولا لمجتمع المعرفة، مشيدا بالمبادرة المصرية الدورة التي تهدف إلى أن يكون العقد الحالي هو عقدا للقضاء على الأمية في الوطن العربية من خلال برنامج عمل على مدار عشر أعوام,



وأكد أن الوضع في غزة حاليا أكثر احتياج لمقومات الحياة قبل التعليم، إلا أن هذا لا يمنع أيضا العمل على إعداد خطة لما بعد الحرب لكيفية تعويض الطلبة الفاقد التعليمي حتى لا يتأثروا بما أسفرت عنه فترة الحرب، وبالفعل تستمر الاجتماعات لاعداد خطة شاملة لا للقضاء بل للتقليل من زيادة عدد الأمية في فترة الحرب,



وفي الختام، دعا العجمي بالنيابة عن الجامعة العربية جميع الدول العربية والجهات المعنية لتعزيز الجهود الرامية لتحسين التنمية الشاملة والمستدامة، مجددا تقديره لجهود مصر لما لمسه بشكل فاعل ونشط في ملف محو الأمية".