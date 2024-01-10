مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مروري قبل نفق الأوتوستراد

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين 3 سيارات، مساء الثلاثاء، أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الاوتوستراد باتجاه الطريق المؤدي لمحافظة الجيزة.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الأوتوستراد باتجاه محافظة الجيزة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 30 طن "زلط سن"، حيث اختلت عجلة قيادة السيارة من السائق؛ مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ميكروباص فان، وسيارة ربع نقل.

وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات القصر العيني بالمنيل و 15 مايو، وقامت أوناش المرور برفع حطام السيارات من الطريق.