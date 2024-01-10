علق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على واقعة اعتداء نائبة الوفد «ن- ر» بمجلس النواب على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس المسئولة عن المراقبة على الامتحانات في أعقاب ضبطها متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بحسب بيان الجامعة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إن النائبة «نفت الواقعة تماما» على حد قولها.

وأضاف أن نائبة الوفد بحسب روايتها: «فوجئت ببيان الجامعة، لاسيما أن المراقبة لم تتمكن من ضبط أية وسيلة غش، كما أن محضر الكلية لم يذكر به أداة تفيد الواقعة، في حين تجاوزت المراقبة في حقها بالتفتيش الذاتي».

وعلى صعيد آخر، أدان رئيس الحزب اعتداء النائبة بالضرب على المراقبة حال ثبوت ارتكابها الواقعة، مؤكدا أن الاعتداء يعد قضية جنائية ويتطلب شهود عيان على الحادث؛ لإثبات وقوعها من عدمه، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات والارتكان إلى حكم القانون.

ولفت إلى رفع النائبة دعوى أمام القضاء الإداري تطلب تمكينها من متابعة القضية في أعقاب نفيها واقعة الغش والتعدي، موضحا أن النائب العام سوف يتقدم بطلب رفع الحصانة لمثولها أمام جهات التحقيق.

وحول موقف الوفد من القضية، قال: «الحزب لن يدافع عنها، عليها تكليف محام للدفاع عنها، ونحن سوف نتخذ إجراءات تتعلق بسمعة الوفد؛ للحفاظ على ثوابته تصل إلى إسقاط عضويتها إذا ثبت إدانتها».