40 شهيدا وجريحا في قصف إسرائيلي على منزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بوسط غزة

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين -بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان أوردته وكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 40 شخصا.



وأضاف أن استهداف هذا المنزل جاء في منطقة قال عنها الجيش إنها منطقة آمنة، عبر بياناته الكاذبة في استمرار لحالة التضليل والكذب التي يمارسها.



وأوضح أن هذا الاستهداف يؤكد عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة كما يدعي الاحتلال.



وندد المكتب الحكومي باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا العالم بـ«وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ96 للعدوان الإسرائيلي.



وقالت صحة غزة، في بيان، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 23 ألفًا و357 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 59 ألفا و410 حالات وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال البيان، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، علما بأن هذه هي الحصيلة التي وصلت المستشفيات فقط.



وأكّد البيان أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.