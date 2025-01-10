إفراج غير مشروط عن ترامب والرئيس الأمريكي المنتخب يرفض الإدانة

حكم قاضٍ أمريكي على دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط بتهمة التستر على أموال دفعها لإسكات نجمة أفلام إباحية على الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس المنتخب حتى اللحظات الأخيرة لتجنب أن يصبح أول مجرم مُدان في البيت الأبيض.

وقال قاضي نيويورك خوان ميرشان أثناء نطقه بالحكم خلال جلسة حضرها ترامب عن بعد "قررت هذه المحكمة أن الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار حكم بالإدانة دون المساس بأعلى منصب في البلاد هو الإفراج غير المشروط".

وقبل صدور الحكم، قال ترامب إن إدانته "تمت لتشويه سمعتي حتى أخسر الانتخابات، ومن الواضح أن هذا لم ينجح.. إنها عار على النظام".

ولاحقا، أفاد ترامب بأن "ما حدث في المحكمة مسرحية هزلية مثيرة للاشمئزاز، وسنعمل على استعادة ثقة الأمريكيين في نظامنا القضائي". وأضاف أن "الديمقراطيين خسروا جولة أخرى من حملة اضطهاد مثيرة للشفقة ضدي"، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

عودة للبيت الأبيض رغم الإدانة

وتؤكد هذه النتيجة إدانة ترامب قبل عودته إلى السلطة، بينما تتيح له العودة إلى البيت الأبيض دون أن يثقل كاهله التهديد بالسجن أو غرامة.

ويتوج حكم الإفراج غير المشروط عن ترامب قضية حطمت الأعراف، حيث تم توجيه 34 تهمة جنائية ضد الرئيس السابق والقادم، وتمت إحالته للمحاكمة مدة شهرين تقريبا، وإدانته من جانب هيئة محلفين في جميع التهم الموجهة إليه.

ومع ذلك، لم تؤثر هذه الانعطافة القانونية، والتفاصيل المهينة التي تم الكشف عنها في المحكمة بشأن مخطط لإخفاء ادعاءات عن علاقة جنسية خارج الزواج، على الناخبين، الذين انتخبوه لفترة رئاسية ثانية.

وكان بإمكان قاضي مانهاتن، خوان ميرشان، أن يحكم على ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري والبالغ من العمر (78 عاما) بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات.

وبدلا من ذلك، اختار ميرشان حكما يتجنب المسائل الدستورية الشائكة من خلال إنهاء القضية فعليا، لكنه أكد أن ترامب سيصبح أول شخص مدان بجناية يتولى الرئاسة.

وقال ميرشان إنه مثلما هو الحال عندما يواجه أي متهم آخر، يجب عليه النظر في أي عوامل مشددة قبل النطق بحكم، لكن الحماية القانونية التي سيحظى بها ترامب كرئيس "هي عامل يتفوق على جميع العوامل الأخرى".