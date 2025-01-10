 محافظة دمياط: إزالة مكمورة فحم على مساحة 100 متر بقرية البساتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظة دمياط: إزالة مكمورة فحم على مساحة 100 متر بقرية البساتين

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 1:09 ص

شنت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، حملة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، أسفرت عن إزالة مكمورة فحم نباتي بلدية على مساحة 100 متر بقرية البساتين.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتحرير محضر لمخالفات بيئية، بجانب المرور على كافة المكامير المطورة للتأكد من تشغيل وحدات المعالجة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في بيان له اليوم، على استمرار الحملات على مكامير الفحم لإزالة المخالف منها، والتأكد من تشغيل وحدات المعالجة والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية بالمكامير المطورة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وأكدت الحملة على ضرورة التوسع في استخدام تقنيات المعالجة الحديثة لضمان الحد من الانبعاثات الضارة التي تنتج عن المكامير التقليدية، وشددت على أهمية تعاون أصحاب المكامير مع الجهات المختصة لتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

 

 

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