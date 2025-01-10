نجم الزمالك يواصل الغياب قبل مواجهة بلاك بولز

واصل ناصر ماهر لاعب خط وسط الزمالك الغياب عن الفريق في التدريبات التي جرت اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق.

ويغيب ناصر على إثر الإصابة العضلية التي تعرض لها، حيث كان قد حضر إلى المران واكتفى بالبرنامج البدني المعد له.

ومنذ إصابته بعد مشاركته كبديل في مباراة سيراميكا كليوباترا يواصل ناصر ماهر التأهل للتعافي بشكل تام من الإصابة حتى لا تعاوده من جديد.

ويتقابل الزمالك يوم الأحد المقبل مع بلاك بولز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجمعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المصري وصيف الترتيب والذي يتقابل في نفس اليوم مع إنيمبا النيجيري.