ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، تحيه فرقة "الفن الأصيل" بقيادة الفنان مدحت حميدة وإشراف فني لعادل السيد، وذلك في الثامنة مساء غد السبت.

يتزامن الحفل مع الاحتفال بمرور الزمري الخمسين لرحيل الموسيقار فريد الأطرش، أحد أعظم رموز الموسيقى العربية المعروف بلقب "امير العود"، الذي ترك إرثا خالدا في مجال الموسيقى والغناء، ويأتي الحفل تكريما لإسهاماته الرائدة التي أثرت الأغنية العربية وارتقت بها إلى أبعاد فنية جديدة.

يشارك في الحفل نخبة من مطربي الموسيقي العربية، من بينهم الفنان أركان فؤاد، والفنانة أسرار الجمال، إلى جانب مجموعة من المواهب الواعدة التي تقدمها الجمعية، ومنهم أحمد سيد، أسامة حسن، وليد رشدي، حسام فتحي والمطربة نغم المصري، حيث يقدمون باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي تعكس جماليات التراث الفني العربي.

تأسست جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش عام 2009 بهدف الحفاظ على تراث فريد الأطرش وأسمهان وغيرهما من رموز ورواد الفن العربي، مع التركيز على اكتشاف ورعاية المواهب الفنية الشابة في مجالات الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى تكريم رواد الفن ونشر الثقافة الفنية في المجتمع.