 حرائق كاليفورنيا تدفع كامالا هاريس إلى إلغاء آخر رحلة خارجية لها - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2025 9:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حرائق كاليفورنيا تدفع كامالا هاريس إلى إلغاء آخر رحلة خارجية لها

كامالا هاريس
كامالا هاريس
د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 9:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 9:07 ص

ألغت نائبة الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس آخر رحلة خارجية لها في المنصب بسبب الحرائق في مسقط رأسها، ولاية كاليفورنيا ، بحسب ما أعلنه مكتبها يوم الخميس.

ويأتي قرارها هذا بعد قرار مشابه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان من المقرر أن يسافر هذا الأسبوع إلى روما لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس واللقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه قرر البقاء في واشنطن بدلا من ذلك.

وكان من المقرر أن تزور هاريس سنغافورة والبحرين وألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري. وكان جدول أعمالها يشير إلى رغبتها في مواصلة لعب دور عالمي حتى بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 من الشهر الجاري.

وفي اجتماع في البيت الأبيض مع بايدن يوم الخميس، قالت هاريس إن الحرائق ستظل تشكل تهديدا على مدار العام. وقالت: "لا يهم أي شهر من السنة. يجب أن نكون مستعدين".

يذكر أن منزل هاريس يقع في حي برينتوود ضمن منطقة الإخلاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك