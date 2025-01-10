 استطلاع: 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل لصفقة تبادل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل لصفقة تبادل

وكالات
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 10:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 10:34 ص

أظهر استطلاع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن نسبة 88% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم يؤيدون التوصل لصفقة تبادل.

وأفاد الاستطلاع بأن نسبة 52% من الإسرائيليين يدعمون التوصل لصفقة تبادل شاملة و36% يدعمون صفقة جزئية و6% يعارضون الصفقة، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة 51% من أنصار الائتلاف يؤيدون صفقة تبادل كاملة و14% يعارضونها، ولا معارضة وسط أنصار المعارضة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب "الليكود يخسر هذا الأسبوع مقعدين وكتلة المعارضة تحصل على 61 مقعدا والسبب عدم حسم الحرب بغزة".

أما إذا جرت انتخابات سيحصل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 49 مقعدا والمعارضة على 61 دون الحاجة للأحزاب العربية

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