واشنطن: عقوبات أمريكية على روسيا ستكلفها مليارات الدولارات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات "هي الأشد" على قطاعي النفط والغاز بروسيا، "ستكلفها مليارات الدولارات شهريا" حسب مسؤول أمريكي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات ستشمل 8 أشخاص وكيانات في روسيا على صلة بوسائل إنتاج وتصدير النفط والغاز. كما تهدف لحرمان روسيا من موارد النفط والغاز لتقويض قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

من جهتها، ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 180 ناقلة نفط، كثير منها ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي إن روسيا "ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات، لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها". وتوقع المسؤول أن تكلف العقوبات الجديدة على روسيا مليارات الدولارات شهريا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.