 الخارجية اليمنية تعلن اكتمال إجلاء مئات السياح الأجانب العالقين في سقطرى إلى جدة - بوابة الشروق
السبت 10 يناير 2026 9:58 م القاهرة
الخارجية اليمنية تعلن اكتمال إجلاء مئات السياح الأجانب العالقين في سقطرى إلى جدة

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 7:46 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 7:46 م

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، اكتمال عملية نقل مئات السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت الخارجية في بيان لها "إن الخطوط الجوية اليمنية سيرت أربع رحلات جوية خاصة، جرى من خلالها نقل 609 سائحين من جنسيات مختلفة إلى جدة".

وأوضحت أن نقل العالقين جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية، وبالتواصل المباشر مع سفارات الدول التي ينتمي إليها السياح.

وتعثر نقل مئات السياح الأجانب من سقطرى، عقب توقف الرحلات الجوية بين الأرخبيل ودولة الإمارات، بسبب التصعيد العسكري الذي حدث بين القوات الحكومية مدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي مدعومة من دولة الإمارات من جهة ثانية.

