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ألمانيا تعيد فتح صالونات الحلاقة مطلع مارس

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:21 م

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات على إعادة فتح صالونات الحلاقة في أنحاء البلاد اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل، مع الالتزام الصارم بقواعد النظافة الصحية.

يأتي ذلك رغم اتفاق المستشارة ورؤساء حكومات الولايات على تمديد إغلاق كورونا حتى السابع من مارس المقبل بعد أن كان مقررا استمراره حتى منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك في وثيقة القرارات التي انبثقت عن مشاورات ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الأربعاء.

وبرر المسؤولون الألمان قرار إعادة فتح الصالونات بأهميتها بالنسبة للنظافة الصحية البدنية.


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