أسعار المستهلك في الصين ترتفع بمعدل 1% شهريا خلال يناير الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار المستهلك في الصين ارتفاعا ملموسا خلال يناير الماضي بعد ارتفاع طفيف خلال الشهر السابق له.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن معدل التضخم سجل ارتفاعا شهريا خلال يناير الماضي 1%، بعد أن سجل 7ر0% خلال الشهر السابق له.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء المركزي الصيني أن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت خلال يناير الماضي بنسبة3ر0% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر0%، بعد تراجعها بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.