 قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتزوير.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة - بوابة الشروق
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قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتزوير.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

وزارة الداخلية - ارشيفية
وزارة الداخلية - ارشيفية
مصطفى أمير ومصطفى عطية:
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 1:19 م
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 7 قضايا أبرزها تهريب بضائع أجنبية، وقطع غيار.

كما تم ضبط 37 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائي، فضلا عن ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 4 قضايا، تهريب وحيازة مواد وأقراص مخدرة، وتنفيذ 179 حكما قضائيا متنوعا، و4 قضايا ضمن جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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