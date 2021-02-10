 متحدث الوزراء: فتح محاور مرورية بعزبة الهجانة لخلخلة التكتل السكاني - بوابة الشروق
الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

متحدث الوزراء: فتح محاور مرورية بعزبة الهجانة لخلخلة التكتل السكاني

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:16 م

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لن يثتنى نقل سكان عزبة الهجانة؛ لارتفاع تكالف النقل خاصة وأنها تضم تكتل سكني كبير، مضيفًا أن المنطقة لا تشكل خطورة أو تهديدًا على قاطنيها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن تدخل الدولة بالمنطقة سيكون وفقًا لمحورين هما، فتح محاور مرورية لخلخلة التكتل السكاني، وتدخلات إجتماعية للرتقاء بمستوى المعيشة.
وأشار إلى نقل بعض من سكان عزبة الهجانة التي تقع منازلهم على المحاور المرورية التي سيتم إنشائها إلى مناطق سكنية جديدة، مضيفًا أن عدد البيوت التي سيتم إزالتها لإنشاء المحور قليلة جدًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أي تعامل مستقبلي مع المنطقة كنشوب الحرائق.
وأوضح أن التدخلات الاجتماعية بالمنطقة تستهدف تغير واقع الأهالي والارتقاء بمستوى معيشتهم، وجودة الحياة، ذاكرًا ان وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم على هذا المحور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك