متحدث الوزراء: فتح محاور مرورية بعزبة الهجانة لخلخلة التكتل السكاني

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لن يثتنى نقل سكان عزبة الهجانة؛ لارتفاع تكالف النقل خاصة وأنها تضم تكتل سكني كبير، مضيفًا أن المنطقة لا تشكل خطورة أو تهديدًا على قاطنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن تدخل الدولة بالمنطقة سيكون وفقًا لمحورين هما، فتح محاور مرورية لخلخلة التكتل السكاني، وتدخلات إجتماعية للرتقاء بمستوى المعيشة.

وأشار إلى نقل بعض من سكان عزبة الهجانة التي تقع منازلهم على المحاور المرورية التي سيتم إنشائها إلى مناطق سكنية جديدة، مضيفًا أن عدد البيوت التي سيتم إزالتها لإنشاء المحور قليلة جدًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أي تعامل مستقبلي مع المنطقة كنشوب الحرائق.

وأوضح أن التدخلات الاجتماعية بالمنطقة تستهدف تغير واقع الأهالي والارتقاء بمستوى معيشتهم، وجودة الحياة، ذاكرًا ان وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم على هذا المحور.