كرمت مؤسسة لوريال واليونسكو، أمس الأربعاء، الفائزات ببرنامج الباحثات الصاعدات من أجل المرأة في العلم جمعت فيه لأول مرة على الإطلاق 14 عالمة عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي»؛ تقديرا لأبحاثهن في مجالات مثل علوم الحياة والبيئة والفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، يأتي حفل التكريم هذا تزامنا مع احتفالات إكسبو 2020 دبي بـ«اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم» الذي يصادف في 11 فبراير الجاري.

ويعتبر هذا البرنامج جزءا من برنامج «لوريال – اليونسكو» من أجل المرأة في العلم العالمي الذي قام بتكريم أكثر من 3900 باحثة علمية و122 فائزة من أكثر من 110 دولة منذ انطلاقته في العام 1998.

وكرم الحفل 14 باحثة صاعدة خمس منهن من دول مجلس التعاون الخليجي وثلاث من مصر وست من دول المشرق العربي في فئتي الباحثات من طلاب الدكتوراه والباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه تأكيدا على دورهن في مواجهة تحديات اليوم بالإضافة إلى إلهام جيل المستقبل من النساء.

وكان برنامج الباحثات الصاعدات «لوريال – اليونسكو» من أجل المرأة في العلم قد كرم أكثر من 160 عالمة و11 فائزة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك منذ إطلاقه في المنطقة في العام 2010 وحصدت 16 عالمة عربية من بينهن اعترافا دوليا إضافيا من خلال برنامج «International Rising Talent».

كما استضاف الحفل مجموعة من المحاضرين المرموقين لمناقشة كيفية تجاوز العالمات العربيات للحواجز وإلهام الجيل المقبل من صانعي التغيير.

وأكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس علماء الإمارات سارة بنت يوسف الأميري، أن دعم العالمات والباحثات البارزات اليوم له دور مهم في إلهام الأجيال القادمة على العمل والبحث وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمجتمعاتهن والمساهمة في تحقيق تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وهنأت العالمات المكرمات خلال الفعالية منوهة بتنوع المجالات التي شملها التكريم من علوم الحياة والعلوم البيئية والرياضيات وعلوم الكمبيوتر، مشيرة إلى أن ثراء المنطقة العربية بالمواهب العلمية والبحثية يرسخ المزيد من الفرص المتنامية للمرأة في هذا المجال الحيوي ولدينا في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في دعم المرأة العاملة في المجالات العلمية والبحثية حيث حققت المرأة الإماراتية قفزة نوعية بفضل دعم وتشجيع ورعاية القيادة الرشيدة التي منحتها كل الاهتمام وأمدتها بكل مقومات التفوق والتميز.

ونوهت بدور هذه الجائزة وأهميتها في دعم مساهمات المرأة في القطاعات الحيوية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها.

من جهتها قالت ألكسندرا بالت الرئيسة التنفيذية للمسؤولية الاجتماعية والرئيسة التنفيذية لـ«مؤسسة لوريال»: «إننا في مؤسسة لوريال ملتزمون بالقيام بدورنا في ابتكار بيئة تتسم بتكافؤ الفرص التي تمكن الجميع من تحقيق أهدافهم قدر الإمكان، النساء أكثر من أي وقت مضى أنهن يشكّلن حجر الأساس في كل مجال فيما يتعلق بالبحوث. إن مساهمتهن في العلم يشكل أمرا حيويا في وقت نسعى فيه لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا وشمولية ولكن في كثير من الأحيان يتم تقييد أدوارهن بسبب التحيّزات الجنسانية وغيرها من المعوقات. ومن خلال برنامج لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم نهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وذلك من أجل دفع عجلة التأثير العالمي نحو الأمام عبر تمكين المزيد من العالمات بهدف تحقيق التميّز في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية وتشجيع مشاركتهن في مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا الحالي بما فيه مصلحة الجميع».

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف سلطان الحمادي، عن اعتزازه بالمشاركة في برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم للعام الثالث على التوالي بهدف تسليط الضوء على إنجازات النساء المتفوقات في مجالات العلوم.

ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية تلعب دورا هاما في تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وباعتبارها مؤسسة أكاديمية تعتمد البحوث منهجًا لها وتؤمن بتمكين المرأة في مختلف المجالات فإن جامعة خليفة تفخر بتقديم الدعم لهذه المبادرة المهمة.

وشملت الفائزات في العام 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فئة الباحثات من طلاب الدكتوراه كلا من: أريج يحيى من قطر، وحليمة النقبي من الإمارات العربية المتحدة، وراشيل نجيم من لبنان، وسما حسان علي رحمة الله من العراق، وسارة عبد القادر من مصر.

أما فئة الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه شملت كلا من: الدكتورة غادة دشاق من الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة هند القادري من الكويت، والدكتورة نورا آدام محمد من قطر، والدكتورة إنجي إبراهيم عبدلله من مصر، والدكتورة إيرين سامى فهيم جبرايل من مصر، والدكتورة هبة الزبن من الأردن، والدكتورة هبة راجحة من لبنان، والدكتورة نرمين المدني من فلسطين، والدكتورة وعد صافتلي من سوريا.