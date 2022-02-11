ضربة قوية لسموحة قبل مواجهة الزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، ضربة قوية قبل مباراة الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق مروان حمدي وأحمد رمضان بيهكام، عن المباراة، حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة البنك الأهلي، بينما يغيب الثاني للإيقاف بعد تعرضه للطرد في ذات المباراة.

ويلتقي سموحة مع الزمالك، الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الفريق السكندري حقق الفوز على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري.

وبفوز سموحة على البنك الأهلي، رفع رصيده إلى 15 نقطة، محتلًا بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 11 غيرها.