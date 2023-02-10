ضبط 6 جزارين يذبحون اللحوم خارج المجازر الحكومية بالنوبارية في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم ، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية مركز النوبارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على كمية كبيرة من اللحوم و اتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط مطعم يستخدم لحوم مفرومة بدون أى علامات أو بيانات أو تاريخ صلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسة السيد الكفافى مفتش الرقابة التموينية بالمديرية وبالاشتراك مع الدكتور عبدالمجيد أبو شادى وهشام غيث من الطب البيطرى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.