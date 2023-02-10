الأهلي يتسلح بأرقام تاريخية لقهر فلامنجو في مونديال الأندية

يلعب الأهلي المصري ضد فلامنجو البرازيلي، غدا السبت، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية.

ويطمح الأهلي لمصالحة جماهيره، التي كانت تحلم بمواصلة مغامرته في المونديال، من خلال الحصول على الميدالية البرونزية في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

ويرغب الأهلي في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية حصدا للميداليات في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما احتل المركز الثالث في نسخ 2006 و2020 و2021.

ووقف عامل الخبرة ونقص اللياقة البدنية، حائلًا أمام الأهلي دون تحقيق مبتغاه خلال مواجهة ريال مدريد، وخسر بنتيجة 1-4.

ويطمح الأهلي لتكرار ما قام به خلال لقائه مع بالميراس في نسخة 2020، حينما تغلب على الفريق البرازيلي بركلات الترجيح، ليظفر بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه آنذاك.

وستكون هذه هي المواجهة الخامسة للأهلي ضد أندية أمريكا الجنوبية في مسيرته بمونديال الأندية، والثالثة على التوالي، بعدما سبق أن خسر 0-2 أمام بالميراس في المربع الذهبي لنسخة 2021.

ويرغب الأهلي، الذي يستعد غدا لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق خوضا للمباريات في كأس العالم للأندية برصيد 22 لقاء، في تحسين سجل مواجهاته ضد أندية أمريكا الجنوبية.

وخلال مبارياته الأربع السابقة أمام أندية أمريكا الجنوبية، تلقى الفريق الأحمر 3 هزائم فيما حقق فوزا وحيدا بركلات الترجيح.

كما يتطلع الأهلي لتحقيق انتصاره الثالث في نسخة واحدة بالمونديال للمرة الأولى في مشواره بالبطولة، بعدما سبق أن تغلب 3-0 على أوكلاند سيتي، قبل الفوز 1-0 على سياتل.

أما فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس، سيحاول تضميد جراحه بعد خيبة الأمل التي لحقت به، إثر خسارته 2-3 أمام الهلال السعودي.

وأصبح فلامنجو، رابع فريق من أمريكا الجنوبية يفشل في اجتياز عقبة الدور قبل النهائي للبطولة بعد إنترناسيونال وأتلتيكو مينيرو وبالميراس.

ويسعى فلامنجو لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في لقائه مع الهلال، وإعادة الهيبة من جديد لأندية الكونميبول في البطولة، رغم الغيابات التي يعاني منها في اللقاء.

ويفقد فلامنجو، فيليبي لويس، وليو بيريرا بداعي الإصابة، كما يعاني أيضا من غياب جيرسون سانتوس للإيقاف.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي يخوضها فلامنجو في مشواره بمونديال الأندية أمام الفرق العربية، بعدما سبق له أن واجه الهلال في نسخة 2019، وفاز 3-1، قبل الخسارة في النهائي أمام ليفربول.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الثالث على 2.5 مليون دولار، في حين ينال صاحب المركز الرابع مليوني دولار.