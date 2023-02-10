الصحة العالمية: إمدادات طبية لـ 400 ألف شخص تضرروا من الزلزال بتركيا وسوريا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقوم بارسال امدادات صحية للوصول الى حوالى 400 ألف شخص تضرروا من الزلزال فى تركيا وسوريا.

وأشارت المنظمة - في بيان لها اليوم الجمعة بجنيف - لإلى أنها قدمت 72 طنا متريا من لوازم جراحة الاصابات والجراحة الطارئة بما في ذلك العلاجات الى كلا البلدين لدعم جهود الاستجابة المستمرة.

ولفتت المنظمة إلى أن أول رحلة تحمل الامدادات قد غادرت إلى تركيا امس 9 فبراير وعلى متنها 37 طنا متريا من الامدادات المنقذة للحياة ومن المقرر أن تنقل رحلة ثانية 35 طنا متريا من الامدادات الى سوريا اليوم ونوهت المنظمة الدولية ان هذة الامدادات المنقذة للحياة ستستخدم لعلاج ورعاية حوالى 100 ألف شخص بالاضافة الى 120 ألف تدخل جراحى عاجل فى كلا البلدين.

وقال البيان إنه من المتوقع إن تصل رحلة ثالثة إلى سوريا بعد غد الأحد 12 فبراير ومن المتوقع أن تحمل 37 طنا متريا من الإمدادات الصحية الطارئة لتصل إلى 300 ألف شخص إضافي.

وذكرت المنظمة أنه تم تصميم مستلزمات جراحة الصدمات والطوارئ لعلاج تلك الاصابات التي لحقت بالاشخاص أثناء الزلزال وكذلك لعلاج الأمراض مثل الالتهاب الرئوي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال الأيام والأسابيع القادمة حيث يتعرض المتضررون لدرجات حرارة باردة.

وقالت المنظمة إن تلك الإمدادات تأتي في أعقاب الإفراج الفوري يوم الاثنين 6 فبرايرعن الإمدادات الطبية والجراحية المخزنة مسبقا في سوريا الى 16 مستشفى تعالج الناجين من الزلزال في شمال غرب البلاد.