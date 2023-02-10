القندوسي ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادا للمشاركة في المباريات

انتظم أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت مساء الخميس، على الملعب الفرعي باستاد مولاي عبد الله بالمغرب.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن القندوسي اجتاز الفحوصات الطبية الشاملة التي خضع لها، وذلك قبل انضمامه لصفوف الفريق والتدريبات الجماعية.

يذكر أن الاهلي أعلن عن التعاقد مع أحمد القندوسي قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة ٤ سنوات ونصف السنة، قبل أن ينتظم اللاعب في معسكر الفريق بالمغرب مساء الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.