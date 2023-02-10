السجن 5 أعوام لمتهم بحيازة مطواة و4 قطع مخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الخميس، "م.م.ح"، سائق، بالسجن المُشدد لمدة 5 أعوام؛ وتغريمه ماليًا مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة الحشيش، والسلاح الأبيض "المضبوطين".

وألزمت هيئة المحكمة المقضي بحقه بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 4 قطع لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 28046 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص؛ لاتهامه بحيازة سلاح أبيض "مطواة"، وكمية من مخدر الحشيش.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب التوصل إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات والدفاع عنه نفسه وتجارته.

ولفتت التحقيقات أن الدليل الفني لتقرير المعمل الكيميائي أظهر أن القطع الكبيرة المضبوطة بحوزة المتهم هي لمخدر الحشيش، وتزن على ميزان المعمل الحساس 239.60 جرام.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وجلال فتحي عمار، وياسر حسني مدبولي، ووكيل النائب العام، محمد أبو زهرة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم.