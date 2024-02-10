الإعدام للمتهم بذبح زوجته وابنته بسبب خلافات أسرية في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم بذبح زوجته وابنته بمركز أخميم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنه، وحددت جلسة الأول من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ع،م" تهمة قتل زوجته "ه،ع" وابنته "م،ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، بسبب خلافات زوجية سابقة بينهما، وتنفيذًا لمخططه الإجرامي، استغل المتهم تواجد المجني عليها بحظيرة المواشي داخل منزلهما، وما أن ظفر بها حتى باغتها بعدة طعنات من سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، واستقرت تلك الطعنات بمواضع متفرقة من جسدها، فحدثت إصابتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بقتل ابنته عمداً، والتي تواجدت برفقة المجني عليها وقت ارتكاب الجريمة حتى لا يفتضح أمره، وبذبحها بذات السلاح الأبيض، وبعدها ألقى القبض عليه وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.