أردوغان: نهدف لإنتاج 100 ألف برميل نفط يوميا من بئر غابار جنوب شرقي تركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن حكومته تهدف إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال تجمع جماهيري، اليوم السبت، تم تنظيمه في ولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد الرئيس أردوغان، أن من أهم أولويات بلاده هي "تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة"، مشيرا إلى اتخاذ خطوات بشكل حاسم من شأنها ضمان أمن الطاقة في تركيا.

وذكر أن الإنتاج اليومي للنفط في بئر غابار بلغ 35 ألف برميل، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 100 ألف برميل يوميا بنهاية 2024.

وأشار أردوغان إلى مواصلة تقديم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا حتى أبريل المقبل.

وأعرب عن أمله في تقديم أخبار جيدة وجديدة بشأن النفط والمناجم والغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، مضيفا: "لن نسمح مرة أخرى بمنع تركيا من استخدام مواردها الجوفية والسطحية".

وفي 12 ديسمبر، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار.