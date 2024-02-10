واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٧ من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ١٣ مجزرة في القطاع راح ضحيتها ١٠٧ شهداء و١٤٢ مصابا خلال ٢٤ ساعة لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ٢٧٩٤٧ شهيدا و٦٧٤٩٥ مصابا منذ ٧ أكتوبر.



ويواصل جيش الاحتلال تهديده بعملية برية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية العنيفة.



ووفقا لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية، استشهد ٢٢ مواطنا معظمهم من الأطفال في ثلاث غارات على رفح فجر اليوم.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة غنام في حي الجنينة ما أدى لاستشهاد ستة أطفال وإصابة أعداد أخرى.



كما استشهد ١٠ فلسطينيين في قصف لمنزل عائلة الزرابي بينهم الدكتورة في الجامعة الإسلامية رهف حنيدق وزوجها الأستاذ محمد أبو السعيد وأبنائهما أسامة وأحمد في قصف إسرائيلي طال منزلاً في شمالي رفح.



وفي لاحق قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرمي في منطقة موراج شمالي رفح ما ادى لاستشهاد أربعة مواطنين.



وكانت طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية قرب الحدود مع مصر دون إصابات.



ويستمر القصف العنيف على مدينة خان يونس التي يحاصر فيها جيش الاحتلال مشفى ناصر ومشفى الأمل.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل كثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي، وارتقى شهيد وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار المكثف داخل مجمع ناصر الطبي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي، معربا عن خشيته على حياة 300 كادر صحي و450 جريحا ومريضا، و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي.



واستشهدت امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس.



• الطواقم المعتقلة من مستشفى الأمل



وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية من طواقم الهلال الأحمر في مستشفى الأمل من بينهم أربعة أطباء، واعتقال أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.



واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى الأمل لحوالي عشر ساعات ثم انسحبت وعادت مرة أخرى لتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجاز الطواقم والتحقيق معهم وضربهم وأهانتهم، ومنع الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام وسرقة أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خان يونس منذ حوالي شهر وذلك حسب ما قال الهلال الأحمر.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون إصابات.



كما قصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط قطاع غزة دون إصابات.



ونسف جيش الاحتلال عددا من المباني غرب مدينة غزة ضمن العملية البرية المستمرة منذ نحو عشرة أيام.



واستشهد ١١ فلسطينا برصاص قناصة بمدينة غزة خلال ٢٤ ساعة.



وفي شمال قطاع غزة قصف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون الحصول على الإنترنت في منطقة تل الزعتر ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وعدد من الإصابات.



واستشهد مواطنان في قصف منزل في بيت حانون شمال القطاع.