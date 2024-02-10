استطلاع: الكثير من موظفي المكاتب بألمانيا لا يرون في العمل من المنزل خطرا على فرصهم المهنية

أظهرت نتائج استطلاع أن العديد من موظفي المكاتب في ألمانيا لا يرون في العمل من المنزل خطرا على فرصهم المهنية.

في المقابل، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" للأبحاث أن نسبة قليلة من النساء الموظفات (6%) والرجال الموظفين (13%) يرون في العمل بالحضور الفعلي ميزة بالنسبة لفرص تطورهم الوظيفي.

وأظهرت النتائج أن 27% ممن شملهم الاستطلاع يتخوفون من أن يحظى زملاؤهم الذين يحضرون إلى المكتب بالأفضلية لدى قيادات العمل، مقابل 35% عارضوا هذا الرأي، فيما أبدى بقية المشاركين في الاستطلاع موقفا محايدا منه.

وأوضحت النتائج أن توفير الوقت يعتبر الميزة الكبرى في العمل من المنزل، واحتل إلغاء الحاجة إلى التنقل إلى مكان العمل والمرونة الزمنية المرتبتين الأولى والثانية في قائمة "التأثيرات الإيجابية للعمل من المنزل على الشعور بالارتياح (الرفاهية)".

وأعرب نحو 20% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن تراجع الرقابة من جانب الزملاء والمديرين يعد تأثيرا إيجابيا للعمل من المنزل.

وجاء تقييم الموظفات النساء لمزايا العمل من المنزل أعلى بوجه عام من تقييم الموظفين الرجال لهذه المزايا.

وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من اتحاد يسمى "شيفت كوليكتيف" الذي تتعاون فيه بعض شركات الاستشارات والوكالات.

ولإعداد هذا الاستطلاع الذي وصفه "يوجوف" بأنه تمثيلي، قام المعهد في مايو 2023 بسؤال أكثر من 1300 شخص من كل الولايات الألمانية من موظفي المكاتب. وطلب المعهد من المشاركين ملء استبيان عبر الإنترنت.