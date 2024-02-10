وكيل التعليم بالغربية يشهد ورشة عمل عن التعريف بالخطة العامة المقترحة لمحور التعليم

شهد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، ورشة عمل "التعريف بالخطة العامة المقترحة لمحور التعليم والتعليم بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية"، والمقامة بمركز مصادر التعلم بالغربية، بمدرسة قاسم أمين الثانوية" بنات" التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وجاء ذلك بحضور إيمان عبد المعز مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، وميرفت مجاهد مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، ويسر عبد الغني مدير عام إدارة السنطة التعليمية، ورؤساء التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالإدارات التعليمية العشر؛ للتعريف بالخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، من خلال الهدف الرئيسي، وهو زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، وخفض نسبة المتسربين من التعليم.

وأقيمت الورشة، للارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل، وخفض نسبة الأمية، والأهداف الفرعية المنبثقة منه وتنفيذها، ووضع أطر العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي تقوم بها الإدارات والتوجيهات المختلفة على مستوى المديرية.