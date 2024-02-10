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أعداد جريدة الشروق
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فتح: نحمل الإدارة الأمريكية مسئولية أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

محمد شعبان
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 1:49 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 1:52 ص

حذر المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، من كارثة إنسانية مُحتملة في مدينة رفح الفلسطينية، في حال نفذت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية هناك.

وقال في تصريحات لقناة «الحدث» مساء الجمعة: «نحمل الإدارة الامريكية مسئولية أي عملية ستحدث في رفح، المجازر ستكون أكثر كارثية مما ارتكبه الاحتلال، لدينا أكثر مليون ونصف المليون يقطنون برفح حاليا».

وشدد على ضرورة ردع المجتمع الدولي لحكومة الاحتلال ورئيس وزرائها على جرائمها التي تُضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بالإنسانية والأطفال الأبرياء.

وأكّد أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية كل الدمار الهائل في فلسطين.

وناشد المجتمع الدولي بالتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية في رفح، مؤكدا أن الولايات المتحدة على علم تام بِما سوف يحدث من عمليات عسكرية على محافظة رفح، مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، قائلًا: «أنت تقول أنك ستظل تتذكر عشرات آلاف من الأطفال القتلى بغزة، ونحن نطالبكم بِوقف القتل والدمار، ألا تملك أمريكا القدرة على الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها؟».

وأوضح أن حكومة الاحتلال أساءت إلى جميع مصالح الولايات المتحدة وجعلت سمعتها «في الحضيض» بين كل شعوب العالم، متسائلا:« كيف يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما يهدد القتل والاجرام الأبرياء العزل في غزة؟ نتنياهو فشل استخباريًا وعسكريًا، والشارع الإسرائيلي ينادي بإقالته، ولم يعد لديه سوىدافع وحيد هو القتل».

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