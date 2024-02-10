سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في خطوة تأتي ضمن المعاملة بالمثل، ألغت مدينة موسكو عقد إيجار السفارة الأوكرانية في العاصمة الروسية.

وكان هذا ردا على إنهاء كييف لاتفاق السفارة الروسية لاستئجار قطعة أرض في العاصمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صدر اليوم السبت: "هناك مبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية".

ويقع مبنى السفارة الأوكرانية في وسط موسكو. وهو عبارة عن قصر ريفي تم بناؤه في الأصل في القرن الـ18.

وتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية قبل عامين تقريبا.

وجرى إغلاق السفارة الأوكرانية في موسكو في 24فبراير 2022، في اليوم الأول من الحرب. وأبلغت كييف الجمهور بإغلاق القنصليات الأوكرانية في العديد من المدن الروسية بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وفي أبريل 2023، ألغت إدارة مدينة كييف اتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية.