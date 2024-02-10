أسبوع الإسكندرية للصورة يختتم فعالياته في مركز الجيزويت الثقافي

أختتمت فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع الإسكندرية للصورة"، مساء اليوم، بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمصورين والمتحدثين الذين شاركوا في فعاليات الأسبوع.



كما تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين في مسابقة "الإسكندرية من خلال عدستك" والخاصة بأفضل صور من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية والتي أقيمت برعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبها قالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، إنه سيتم تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة لزيارة محافظة الفيوم خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسابقات تعد إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة و إلقاء الضوء على تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.

وقد أعلن عن الفائزين منذ أيام قليلة بنشر صور الفائزين في المسابقة بتصويرها على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة لمؤسسة فوتوبيا وصفحات الأسبوع والهيئة والوزارة، وكان من شروط المشاركة في المسابقة نشر 3 صور بحد أقصى لكل متسابق، وأن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها من قبل، وحصول الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حق استخدام المحتوى في طباعته وإعادة نشره واستخدامه في وسائل الترويج المختلفة.