إصابة 3 أشخاص جراء حريق اندلع في مستودع بميناء هامبورج الألماني

اندلع حريق في مستودع بميناء هامبورج الألماني ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأوضح متحدث باسم قوات الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء الاثنين أنه لا يمكنه تحديد مدى خطورة الإصابات.

وأضاف المتحدث، أن الشرطة والإطفاء تمكنوا من إنقاذ 25 شخصًا من منطقة الخطر دون أن يتعرضوا لإصابات.

وأشار إلى أن الحريق اندلع بعد ظهر اليوم في مبنى كانت تُخزن فيه عدة أسطوانات غاز مضغوط، وقد انفجرت بفعل النيران. وتسببت الأجزاء المشتعلة المتطايرة جراء الانفجارات في اندلاع حرائق محيطة، بينما أُعلن عن "تناثر للحطام" أصاب بعض مركبات الطوارئ وأعاق عمليات الإطفاء.

كما ذكر أن أجزاء من الحطام تطايرت إلى الطريق السريع القريب وأصابت شخصًا آخر، حيث نُقل إلى المستشفى بواسطة فرق الإنقاذ.

وأكد المتحدث: "سنبقى هنا لساعات إضافية في الخدمة، أي أن المهمة ستمتد حتى وقت متأخر من الليل أو ربما حتى صباح الغد"، موضحًا أنه جرى استدعاء وحدات إطفاء المطار إلى جانب مدافع المياه الخاصة بالشرطة لدعم الجهود.

وأفادت قوات الإطفاء أن نحو 275 عنصرًا من فرق الإنقاذ يشاركون في السيطرة على الحريق الهائل.

وكان المتحدث باسم فرق الإطفاء قد قال في وقت سابق إنه لا يمكن تحديد العدد الدقيق للمصابين في تلك اللحظة.

وأدى الحريق إلى وقوع عدة انفجارات، فيما أغلقت الشرطة الطريق السريع "إيه 1" بين منطقتي نوردرإلبه ومورفليت، مما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة، بينما ارتفعت سحابة دخان كثيفة فوق الموقع بحي فيدل جنوب شرق وسط المدينة ورُصدت من مسافات بعيدة.

كما تضررت بعض سيارات الطوارئ بشظايا متطايرة، وفق ما أوضح المتحدث باسم فرق إطفاء هامبورج، مضيفًا أن وحدات الإنقاذ انسحبت مئات الأمتار للخلف لوضع خطة جديدة، فيما ظل دوي الانفجارات يُسمع بشكل متكرر.

وبحسب فرق الإطفاء، فقد تسبب انفجار أسطوانات الغاز المضغوط في امتداد الحريق إلى مستودع آخر على الأقل، مرجحة أن تلك الأسطوانات تحتوي على غاز الضحك "أكسيد النيتروز". كما اندلعت حرائق صغيرة أخرى في محيط المكان.

وقالت القوات، إن الحريق نشب أولًا في سيارة متوقفة داخل المستودع، مضيفة أن خمس فرق إطفاء وعدة سيارات إسعاف ومركبة خاصة من إطفاء المطار تعمل في الموقع.

وأوضح متحدث باسم الإطفاء أنه تم إجلاء عدد من السكان من المنطقة بعد إخلائها على نطاق واسع، مضيفًا: "استطعنا إخراج وإنقاذ عشرات الأشخاص من تلك المواقع". وتسبب إغلاق الطريق السريع (إيه 1) في ازدحام مروري امتد لعدة كيلومترات.