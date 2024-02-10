سفير فلسطين بالأمم المتحدة عن تصريحات بايدن حول معبر رفح: كلام تحريضي لا أساس له

ندد مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشة، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح؛ قائلا: «كلام تحريضي لا أساس له».

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تنم عن عدم إدراكه لما يحدث على أرض الواقع.

وأوضح أن مواقف حكومة الاحتلال واضحة بشأن رفض إدخال المساعدات واشترط خضوع كميات محدودة لعمليات التفتيش.

وأشار إلى أن هناك كميات كبيرة من المساعدات على الجانب المصري؛ ولكن العائق هو الجانب الإسرائيلي؛ الذي يعيق أيضًا عمل منظمة المؤسسات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ووكالة الأونروا؛ حيث تشكو جميعا من رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعي أهمية إدخال المساعدات بكميات كبيرة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون بقطاع غزة، معربا عن قلقه من شن حكومة الاحتلال مجازر جديدة باقتحام رفح في أعقاب تأجيل اتفاق الهدنة.

وتوجه بالشكر إلى مصر وقطر على جهودهما في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الرد الإسرائيلي حول الصفقة لا يزال متعنتًا وبعيدًا عن الموافقة، قائلا ان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عاد من جولته لإسرائيل «بخفي حنين» نتيجة التعنت الإسرائيلي.

وأكدّ أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يكرّر مأساة النكبة، موضحا أن المخططات الإسرائيلية تهدف إلى دفع النازحين الفلسطينيين تجاه مصر.