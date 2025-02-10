الأونروا: تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة بالضفة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في تهجير 40 ألف فلسطيني، من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، مشيرة إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين في شمال الضفة يتصاعد بوتيرة "مثيرة للقلق".

وأضافت الوكالة، في بيان، أن القوات الإسرائيلية بدأت في تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة منتصف عام 2023، ومنذ ذلك الحين، تم تهجير آلاف العائلات قسراً، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأكدت "الأونروا" أن العمليات الأمنية الإسرائيلية المتكررة والمدمرة أدت إلى جعل مخيمات اللاجئين "غير صالحة للسكن"، ودعت مجدداً إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن "العقاب الجماعي غير مقبول على الإطلاق".