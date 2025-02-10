استطلاع يظهر فوز شولتس في المناظرة ضد منافسه ميرتس

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة أبحاث يوم الأحد أن المشاهدين عبر التلفاز اعتبروا أن المستشار الألماني أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) فاز بفارق ضئيل في مناظرته التلفزيونية ضد منافسه فريدريش ميرتس من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ.

ووفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "فورشونجس جروب فاهلن" فقد قال 37% من المشاهدين المؤهلين للتصويت إن شولتس كان الأفضل مقارنة بميرتس، كما أفادت إذاعة زد دي إف العامة.

ورأى 34% أن ميرتس كان متفوقا، بينما لم ير 29% من المشاهدين أي فرق بين الطرفين. يذكر أن الاستطلاع لا يمثل جميع الناخبين المؤهلين في ألمانيا، بل يقتصر على المشاهدين الذين تابعوا مناظرة يوم الأحد.

وبحسب الاستطلاع، بدا شولتس أيضا أكثر مصداقية بنسبة (42%) وأكثر قبولا بنسبة(46%) لدى المشاهدين.

بينما بدا ميرتس أكثر مصداقية بالنسبة لـ 31% من المشاركين في الاستطلاع، وأكثر قبولا لدى 27% منهم.

وكانت الصورة متساوية في تصورات المشاهدين فيما يتعلق بخبرة كل منهما، حيث حصل كلاهما على 36%.

وكان هناك قبول أفضل لشولتس بين النساء، حيث أقنع 43% من المشاهدات بصفاته فيما حصل ميرتس على 29 %.

وفي المقابل، كان ميرتس أكثر نجاحا في إقناع الرجال، حيث كانت نسبة الموافقين عليه 40% مقابل 30% لشولتس. وبين المشاركين الأصغر سنا، كان شولتس متفوقا بوضوح: حيث اختار 47% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما شولتس، مقابل 25% لميرتس.

أما بالنسبة للمشاركين في الفئة العمرية بين 35 و59 عاما، فكان ميرتس متقدما بفارق ضئيل، حيث اختار 36% ميرتس، مقابل 35% لشولتس. وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كانت الصورة مشابهة: 34% رأوا أن شولتس كان متفوقا، بينما فضل 36% ميرتس.

وأجرت مجموعة الأبحاث الاستطلاع على عينة تضم 1374 مشاهدا مؤهلا للتصويت تم اختيارهم عشوائيا عبر الإنترنت ومن خلال الهاتف.