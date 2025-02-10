مسؤول فيفا السابق يحسم أزمة مشاركة جراديشار مع الأهلي أمام بيراميدز

علق جاك بلوندين، رئيس قسم الانتقالات السابق بالفيفا، على أزمة مشاركة جراديشار مع الأهلي في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري، ومشكلة إيقاف القيد بين الإسماعيلي وتهديد مسؤولي الدراويش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باللجوء للمحكمة الرياضية.

تحدث جاك بلوندين، رئيس قسم الانتقالات السابق في فيفا، عن أزمة تسجيل جراديشار في مباراة الأهلي وبيراميدز، عبر برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، قائلًا:" الأمر صعب للغاية، لأني لا أعرف كل التفاصيل، لكن الأمر بوضوح إذا أردت أن يلعب اللاعب معك يجب أن يكون مسجلا لديك، وأن يكون لديك شهادة تسجيله".

أضاف:" يجب أن يكون الاتحاد المحلي قد سجل اللاعب على نظام التسجيل الإلكتروني، إدعاء بيراميدز بوجود جراديشار على ملف التسجيل الخاص بفريقه القديم، ربما يكون اللاعب قد سجل بالفعل لكن لم يحدث تحديث على البيانات، والوحيد المنوط بالإجابة على هذه الفرضية هو اتحاد الكرة".

أشار:" إذا صدقت رواية بيراميدز، يجب أن يؤكد اتحاد الكرة أنه حصل على الشهادة ويقوم بعملية التسجيل، إذا لم يقم الاتحاد بعملية القبول والتسجيل لا يحق للاعب المشاركة في المباريات".

أكد:" لو حدث خطأ إجرائي من جانب الاتحاد؟ القاعدة واضحة إذا لم تقم بالتسجيل لا يستطيع اللاعب أن يشارك في المباريات، وهذا حدث في اتحادات أخرى لم يستطع اللاعب أن يسجل اللاعب، وعندما لعب اللاعب احتسبت نقاط المباراة للخصم، لا أملك المعلومات الكافية لذا لا يمكنني حسم الأمور".

تطرق جاك بلوندين للحديث عن أزمة الإسماعيلي الأخيرة مع فيفا بعدما تم رفع إيقاف القيد عنه على النظام الإلكتروني لتسجيل اللاعبين ثم عودة الإيقاف مجددا، وهو ما ورط الإسماعيلي في اتفاقات جديدة مع لاعبين لم يستطع قيدهم، قائلًا:" الأمر غريب للغاية، أن يزيل فيفا إيقاف القيد ثم يعيده مرة أخرى؟ الفيفا يعلن الأمر على النظام الإلكتروني تسجيل اللاعبين".

أكمل:" بناء على رواية الإسماعيلي أن أحدهم أزال وقف القيد، الأمر غريب، أعتقد أن العقوبة فوق أي خطأ إداري من جانب الفيفا، عليهم عقوبات بالفعل".

أتم:" إذا كنت محاميا للإسماعيلي الأمر صعب للغاية، الفيفا خلق وضعا صعبا، سأحاول أن ألعب على حالة خلق الفيفا مشاكل لدى الإسماعيلي الذي حاول التعاقد واتفق مع لاعبين بالفعل".