الإيرانيون يحيون ذكرى ثورة 1979 في أول مسيرة من نوعها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض

أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين، اليوم الاثنين، ذكرى ثورة 1979 الإسلامية في البلاد، في أول مسيرة من نوعها منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض وبدء حملته لممارسة "أقصى ضغط" على طهران.

ويأتي الاحتفال السنوي بنهاية حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة وإقامة حكومة دينية شيعية في إيران هذا العام، في ظل حالة من عدم اليقين العميق في جميع أنحاء البلاد.

وتواجه إيران، عقوبات شديدة تلحق باقتصادها أضرارا بالغة وتهديدات من قبل ترامب بفرض المزيد من العقوبات، حتى في الوقت الذي يشير فيه الرئيس الأمريكي إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن سرعة تقدم برنامجها النووي.

ومن ناحية أخرى، انتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الجمعة الماضي، المحادثات المقترحة مع الولايات المتحدة، ووصف المفاوضات مع أمريكا بأنها "ليست ذكية أو حكيمة أو شريفة".

وأشار خامنئي، إلى أنه "لا ينبغي إجراء مفاوضات مع مثل هذه الحكومة"، رغم أنه لم يصدر أمرا مباشرا بعدم التواصل مع واشنطن.

وفي طهران، رفع المشاركون في الاحتفالات الأعلام والبالونات واللافتات أثناء مسيرتهم نحو ساحة آزادي، أو الحرية، في العاصمة الإيرانية طهران رغم درجات الحرارة التي تقل عن الصفر.