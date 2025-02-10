الاتحاد البرازيلي يواصل محاولاته للتعاقد مع أنشيلوتي

يواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مساعيه للتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لتولي تدريب منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة.

ومنح الاتحاد البرازيلي مهلة أخيرة لللمدرب الإيطالي لاتخاذ قراره النهائي حول تولي منصب المدير الفني لمنتخب السليساو.

ويعاني المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم 2026، تحت قيادة دوريفال جونيور، حيث يحتل المركز الخامس.

ووفقًا لشبكة «أوك دياريو» الإسبانية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اتصل بالمقربين من أنشيلوتي، في أعقاب بطولة كأس السوبر الإسباني، وأبلغهم بضرورة حسم موقفه النهائي في مايو المقبل، سواء بقبول المنصب أو رفضه.

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد البرازيلي لا يرغب في انتظار أنشيلوتي لفترة أطول، خاصة أنه هدف لهم منذ رحيل المدرب السابق تيتي، عقب بطولة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن تنتهي رحلة أنشيلوتي مع الميرنجي، بنهاية الموسم الجاري وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وستكون تلك المرة هي الفرصة الأخيرة لتولي مدرب ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان السابق قيادة منتخب السيليساو.

يشار إلى أن نتائج ريال مدريد متذبذبة مع أنشيلوتي في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي، كما أنه خسر لقب كأس السوبر لصالح غريمه برشلونة.