الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق أي مقترحات مناسبة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من شأنها أن تجعلها تبدأ مفاوضات بشأن كييف، مشيرًا إلى أن تصريحات الغرب وأوكرانيا حول بدء المفاوضات الوشيكة ليست سوى تسخين إعلامي لتحسين الموقف.

وأضاف غالوزين في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية رداً على التصريحات في الغرب وأوكرانيا بشأن البدء الوشيك للمفاوضات: "يجب النظر إليها باعتبارها بمثابة تسخين للمجال الإعلامي من أجل خلق الأجواء التي يحتاجونها والمواقف الأكثر فائدة.. نحن نتعامل مع مثل هذه التصريحات بواقعية".

وأضاف المسئول الروسي: "من المهم أن تكون الكلمات مدعومة بخطوات عملية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا، وتظهر الاستعداد للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة والاعتراف بالحقائق الجديدة"، لافتًا إلى أنه "لم ترد حتى الآن أي مقترحات محددة من هذا النوع".

كان الرئيس الروسي قد طرح في يوينو 2024 مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، تتضمن وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن الكيانات الروسية، فضلاً عن التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلا أنه تراجع عن المفاوضات بعد الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك في غسطس الماضي.