مازدا موتور تسجل خسائر في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا موتور اليوم الثلاثاء تسجيل خسارة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، مقابل أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بسبب ضعف صافي المبيعات. كما أبقت الشركة على توقعاتها لأرباح السنة المالية كاملةً، وخفضت توقعاتها للإيرادات.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفع سهم مازدا موتور بنسبة 10%، ليصل إلى 50ر1333 ين (59ر8 دولار).

وبلغ صافي خسائر الشركة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي 71ر14 مليار ين بما يعادل 33ر23 ين للسهم مقابل أرباح بقيمة 58ر90 مليار ين بما يعادل 72ر143 ين للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه بلغت خسائر التشغيل خلال الشهور التسعة الأولى 12ر23 مليار ين، مقابل أرباح بلغت 25ر148 مليار ين في العام الماضي.

وانخفض صافي مبيعات مازدا موتور خلال هذه الفترة بنسبة 1ر5 % ليصل إلى 50ر3 تريليون ين ياباني، مقابل 69ر3 تريليون ين ياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

وبالنسبة للعام المالي الحالي ككل أبقت الشركة على توقعاتها لتحقيق أرباح صافية بقيمة 20 مليار ين بما يعادل 71ر31 ين للسهم الواحد، بانخفاض نسبته 5ر82% عن العام المالي الماضي، مع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 50 مليار ين بانخفاض سنوي نسبته 1ر73%.

كما تتوقع الشركة تحقيق صافي مبيعات بقيمة 82ر4 تريليون ين ياباني خلال العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 4% عن العام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى صافي مبيعات بقيمة 9ر4 تريليون ين.