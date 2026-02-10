فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للبيتزا لجذب السائحين

شارك مئات السائحين بفنادق الغردقة السياحية، اليوم، في مهرجان البيتزا الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمى للبيتزا، حيث نظمت فنادق الغردقة مهرجان البيتزا على الشاطئ بمشاركة 13 شيفا للاحتفال بيومها العالمي.

وقال الشيف محمد عباس، الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، لـ"الشروق"، إنه تم تنظيم المهرجان على حمام السباحة بمشاركة السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من الشيفات لصناعة البيتزا؛ ما جذب أنظار السائحين.

وتابع عباس، المهرجان ضم كل أنواع البيتزا مارجرتيا وتونة وفراخ ولحوم وسلامي وبسطرمة جذبت السياح من مختلف الجنسيات الأوروبية.

وأوضح علاء عاقل، الخبير السياحي، أن نسب الأشغال حاليا بالغردقة تصل لأكثر من 76% مع تصدر الألمان المشهد بأعلى نسبة مع الإنجليز والتشيك والرومان والبولنديين، مشيرا إلى أن المنتجعات بالبحر الأحمر تقدم برامج ترفيهية لجذب النزلاء خلال فترة الإقامة لهم مع تقديم الأكلات من كل مطابخ العالم.

يذكر أن العالم يحتفل في التاسع من فبراير كل عام باليوم العالمي للبيتزا، وكان سكان مدينة نابولي الإيطالية هم أول من أطلقوا اسم بيتزا على الطعام الذي كانوا يبيعونه في شوارع مدينة الفقراء، وكان يقدم بعدد مختلف من الصوص، فيما كان أول مطعم بدأ في إنتاجها «انتيكا بيتزا بورتالبا» بمدينة نابولي في عام 1738.