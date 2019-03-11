عودة الحركة على بعض الخطوط الحديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب إعصار (إبرهارد)

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) مساء اليوم الأحد عن عودة الحركة على بعض الخطوط الحديدية التي جرى إغلاقها بشكل مؤقت بسبب إعصار (إبرهارد).

وكانت (دويتشه بان) أوقفت حركة قطارات المسافات البعيدة وأجزاء من حركة القطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب الإعصار وفقا لما صرح به متحدث باسم الشركة في وقت سابق من اليوم.

وأدى الإعصار أيضا إلى وفاة سائق سيارة في منطقة زاورلاند جراء سقوط شجرة على سيارته بعد أن اقتلعتها من جذورها قوة الإعصار ، وفقا لما ذكرته الشرطة.

ونصحت (دويتشه بان) الركاب في ولاية شمال الراين فيستفاليا بعدم القيام برحلات اليوم.

وتم إلغاء رحلات جوية في عدة مطارات وعلى سبيل المثال في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، كما اضطرت طائرتان في مطار كولونيا/بون إلى تغيير مسارهما إلى مطارات أخرى، كما ذكرت الشرطة أن بعض الطائرات عدلت عن الهبوط وأرجأته حتى تمكنت من الهبوط بصورة آمنة.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية إن (دويتشه بان) لا تعتزم استئناف حركة قطارات ال(إس بان) والقطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا اليوم، مشيرا إلى السماح بتسيير بعض رحلات قطارات المسافات البعيدة، وأضاف أن بعض الرحلات يمكن أن تتأخر.