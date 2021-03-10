قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 38 طن و800 كيلو جرام "زيوت، وشحوم سيارات" مجهولة المصدر "بدون مستندات"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل ترويجها في الأسواق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الغش التجاري.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام مالك مخزن زيوت سيارات "بدون ترخيص" بحيازة كميات كبيرة من الزيوت، مجهولة المصدر، قبل ترويجها في الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، وتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، معدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.