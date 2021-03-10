

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.4 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.



وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ21 ألفا و710 جرعات يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 3.2 عاما لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل تسعةأسابيع.



وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.14 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة 16 ألفا و46.



وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأسبوع واحد.



يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.