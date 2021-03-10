تشيلي تتفوق على إسرائيل وتصبح أسرع دولة في تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا

تفوقت تشيلي على إسرائيل لتصبح الدولة التي قامت بتطعيم أكبر عدد من الأشخاص بها ضد فيروس كورونا لكل 100 مقيم على مستوى العالم في الأيام الأخيرة.

وكتبت حكومة دولة تشيلي الواقعة في أمريكا الجنوبية على تويتر اليوم الثلاثاء، بعد صدور إحصاءات من بوابة "عالمنا في بيانات": "اليوم لدينا سبب جديد للفخر: احتلت تشيلي المركز الأول في الترتيب العالمي لعدد الجرعات التي تم إعطاءها من بين كل 100 نسمة".

وفقا للبيانات، أعطت تشيلي 08ر1 جرعة في اليوم في المتوسط ​​لكل 100 من السكان خلال الأيام السبعة الماضية؛ في حين إسرائيل 03ر1 جرعات لقاح.

وفي المجموع، أعطت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح إلى أربعة ملايين و176 ألفا و94 شخصا منذ بدء حملتها في كانون أول/ديسمبر، وهو ما يمثل أكثر من 21 % من السكان.

وكانت تشيلي، إلى جانب المكسيك وكوستاريكا، من بين دول أمريكا اللاتينية التي كانت أول من بدأ تطعيم سكانها وتفاوضت في وقت مبكر لشراء اللقاحات. ونتيجة لذلك، تمكنت من تأمين 35 مليون جرعة، وصل 10 ملايين منها بالفعل. وجاء معظمها من شركة "سينوفاك" الصينية.

وعلى الرغم من حملة التطعيم، لا تزال تشيلي تشهد معدلات إصابة عالية. وسجلت البلاد أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة يوميًا لعدة أيام متتالية.