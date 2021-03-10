المكتبة المتنقلة تواصل نشاطها مع معرض للكتاب وأنشطة ثقافية وعروض الأراجوز

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، معرض كتب ومجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للمكتبات المتنقلة وعروض الأراجوز، بمراكز الشباب بمدينة الحوامدية.

مواعيد الفعاليات كالآتي: مركز شباب أم خنان خلال الفترة 14 – 18 مارس الجاري، ومركز شباب عتمان خلال الفترة 21 -25 مارس الجاري، ومركز شباب الساحة خلال الفترة 27 يونيو - 1 يوليو المقبل، بمحافظة الجيزة.

وأشارت نيفين محمد موسى، إلى أن النشاط الثقافي للمكتبات المتنقلة يأتي تأكيدًا لدور الثقافة وأهميتها في خطة التنمية المستدامة والتنمية الشاملة التي تتبناها مصر، من أجل النهوض بالوعي الثقافي لكافة أطياف الشعب، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والفنية والعلمية وورش العمل التي تقدمها المكتبات المتنقلة في ربوع المحافظات.

فيما أكد فتحي عبد الوهاب، أن جميع مؤسسات وقطاعات الوزارة بقيادة وزيرة الثقافة تسعى جاهدة لابتكار الوسائل التثقيفية والمعرفية والفنية المختلفة، لكي تصل الفعاليات والبرامج الثقافية بأقل مجهود في ظل جائحة كورونا، كما أن وزارة الثقافة توفر كل الإمكانيات المتاحة بما يخدم الشارع المصري.