وزيرة خارجية بريطانيا: قلقون بشأن استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن بريطانيا قلقة للغاية بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، محذرة من أن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه الأسلحة سيكون خطأ فادحًا.

وأضافت في تصريحات لشبكة CNN، نشرتها وكالة «رويترز» للأنباء: «نحن قلقون للغاية بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية، لقد رأينا روسيا تستخدم هذه الأسلحة من قبل في مجالات الصراع، لكن هذا سيكون خطأ فادحًا من جانب روسيا، يضاف إلى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها بوتين بالفعل».

وانتهى الاجتماع المنعقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.