كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤكدان ضرورة التحالف القوي ضد اختبارات بيونج يانج الصاروخية

أكد الرئيس الكوري المنتخب يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة التحالف القوي ضد الاختبارات الشمالية الصاروخية المتكررة.

وفقا لمسؤولين من حزب سلطة الشعب، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، اليوم الخميس، هنأ فيه الرئيس بايدن الرئيس يون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، داعيا الرئيس الكوري لزيارة البيت الأبيض.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ أن مسؤولي الحزب أفادوا بأنه خلال المحادثة التي استمرت 20 دقيقة، شدد يون على الحاجة إلى تعاون أقوى مع الولايات المتحدة للتعامل مع الاستفزازات الشمالية، فيما أخبر بايدن يون أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كوريا الشمالية وأن التنسيق الوثيق بين سول وواشنطن وطوكيو مهم فيما يخص السياسات المتعلقة ببيونج يانج.

وقال مسؤولون في الحزب، إن يون أظهر أيضًا احترامه للولايات المتحدة للعب دور قيادي ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تعهد يون من جانبه بتعميق التحالف مع الولايات المتحدة واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن كوريا الشمالية.

أ ع ص/ت م ش/س.ع