عمدة كييف يعلن مغادرة مئات الآلاف العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر التلفزيون الأوكراني اليوم الخميس إن مئات الآلاف من السكان غادروا عاصمة البلاد منذ اندلاع الحرب.

وذكر كليتشكو: "في كل ثانية، كان أحد سكان كييف يغادر". وهناك حاليا أقل من مليوني شخص في المدينة التي يسكنها رسميا نحو ثلاثة ملايين.

وأضاف كليتشكو أن "هدف الروس الأساسي هو السيطرة على كييف"، وهم يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة، وقال: "أريد أن أقول إنه لن يتم تنفيذ هذه الخطط".

وسيطرت القوات الروسية على الضواحي الشمالية والشمالية الغربية لكييف. ومن المتوقع أن تواجه مزيدا من الهجمات من الشمال الشرقي.

وأشار تقرير للجيش الأوكراني إلى "إجراءات جاري اتخاذها لوقف اقتراب العدو من كييف".